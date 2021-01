Svelato il vero motivo della rinuncia di King Roger agli Australian Open

BASILEA - Quando Roger Federer - lo scorso 28 dicembre - ha annunciato di non partecipare agli Australian Open, il comunicato ufficiale aveva lasciato intendere che il campione renano non ritenesse di essere ancora pronto al 100% per riprendere le competizioni, in seguito ai due interventi chirurgici al ginocchio destro cui si è dovuto sottoporre nel 2020.

Il motivo sarebbe però un altro secondo André Sa. L'ex tennista brasiliano - numero 17 al mondo nel doppio - si è infatti espresso a proposito dell'assenza di King Roger, poiché attualmente si occupa di gestire le relazioni ufficiali tra la direzione dello Slam australiano e i giocatori. «La ragione principale del forfait di Federer è stata la quarantena», ha rivelato il 43enne a "Eurosport". «Abbiamo parlato un mese fa e aveva due opzioni. La prima era venire con tutta la sua famiglia e trascorrere il periodo di quarantena in albergo. Sua moglie e i suoi figli non sarebbero però potuti uscire dalla stanza per 14 giorni - al contrario di Roger - e a Mirka questa soluzione non è piaciuta. La seconda opzione sarebbe stata quella di venire a Melbourne da solo, ma in questo caso avrebbe trascorso cinque settimane lontano dai suoi cari. Alla fine mi ha detto: "Amico, ho 39 anni, quattro figli e 20 titoli del Grand Slam. Non sono più in quel periodo in cui potevo abbandonare la mia famiglia per cinque settimane. Voglio stare con loro”».

Ricordiamo che fra i venti Slam conquistati nella sua carriera, figurano anche sei Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018).

