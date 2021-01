Colpo di scena: Hirschi rimane senza squadra

Colpo di scena nel ciclismo. Soltanto quattro giorni dopo aver posato con la nuova maglia del Team DSM (ex Sunweb), il 22enne rossocrociato Marc Hirschi si è ritrovato nella giornata odierna senza squadra.

In un comunicato pubblicato su Twitter (allegato in fondo al testo), la formazione tedesca ha annunciato - senza fornire motivazioni - di aver trovato un accordo con il campione del mondo U23 in linea per sciogliere consensualmente il contratto con effetto immediato. Quest'ultimo sarebbe terminato il 31 dicembre 2021.

Team DSM and @MarcHirschi are to part ways for the 2021 season. Thanks for everything, Marc!



