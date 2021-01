Prima sconfitta per Massagno

Prima sconfitta stagionale per la Spinelli Massagno, che dopo 8 successi filati è caduta sul parquet dell'Union Neuchâtel.

I ticinesi di coach Gubitosa, già sotto alla pausa lunga (40-30), hanno perso 82-75. Alla SAM non sono bastati i 25 punti di Marko Mladjan e i 23 di Dusan Mladjan.

In classifica la Spinelli può comunque vantare 17 punti in 9 match, sinonimo di secondo posto pari merito con i Lions. In vetta con 19 punti c'è l'Olympic, che ha però giocato ben due partite in più.

TiPress/archivio