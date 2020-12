MELBOURNE - Niente Melbourne. Per la prima volta in carriera Roger Federer ha dovuto rinunciare agli Australian Open, torneo nel quale ha trionfato in sei occasioni. Evidentemente la tristezza è tanta, anche perché l'assenza arriva proprio per un torneo del Grande Slam.

La motivazione del "no" al primo Major stagionale è naturalmente legata ai postumi dei due interventi chirurgici al ginocchio, dai quali non si è ancora ripreso al 100%.

«È un torneo che ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore - le parole del responsabile del torneo australiano Craig Tiley - Gli auguriamo il meglio per il suo ritorno in campo e ovviamente di vederlo a Melbourne nel 2022».

keystone-sda.ch / STF (Dita Alangkara)