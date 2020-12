Federer: slitta il rientro, niente Australian Open

BASILEA - Bisognerà pazientare ancora prima di vedere in campo Roger Federer.

Il campione elvetico ha infatti deciso che il suo rientro non avverrà agli Australian Open, al via il prossimo 8 febbraio. Il basilese salterà così per la prima volta in carriera il torneo di Melbourne, nel quale ha trionfato in sei occasioni.

«Dopo essersi consultato col suo team, ha deciso che la migliore decisione per lui sia di tornare alle competizioni dopo l'Australian Open», le parole del suo manager Tony Godsick.

