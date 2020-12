Gli Australian Open partiranno a febbraio

Gli open d'Australia di tennis si svolgeranno dall'8 al 21 febbraio. La notizia è stata data direttamente dall'ATP che ha confermato il ritardo a causa delle restrizioni sanitarie dovute al coronavirus. Il torneo avrebbe dovuto avere luogo il 18 gennaio.

In campo maschile le qualificazioni si disputeranno dal 10 al 13 gennaio a Doha, in Qatar, dopodiché i giocatori qualificati si recheranno in Australia per effettuare una quarantena obbligatoria di 14 giorni.

Stando inoltre alla stampa locale gli sportivi - unitamente al loro entourage - saranno obbligati ad alloggiare in alberghi specifici e potranno allenarsi circa cinque ore al giorno. Per recarsi a Melbourne Park i tennisti beneficeranno di trasporti speciali forniti dagli organizzatori.

Per quanto riguarda lo slam femminile invece non sono ancora state rese note informazioni.

keystone-sda.ch / STF (Andy Wong)