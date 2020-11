Medvedev si prende le ATP Finals

LONDRA - Daniil Medvedev ha conquistato con pieno merito le ATP Finals di Londra. Dopo aver vinto i tre impegni del girone “Tokyo 1970” e aver piegato in rimonta Nadal in semifinale, il russo ha fatto suo anche l'atto conclusivo.

Opposto nella finalissima all'austriaco Dominic Thiem - capace di portarsi avanti di un set -, il 24enne nativo di Mosca ha ribaltato la contesa andando ad imporsi 4-6, 7-6(2), 6-4 in 2h42' di pura battaglia.

Per Medvedev, ancora in attesa del primo titolo in uno Slam, si tratta del primo trionfo alle Finals e (verosimilmente) del successo più importante nella sua ancor giovane carriera. Per Thiem - dopo il ko nella finale dello scorso anno - è la seconda edizione "sfuggita di mano" all'atto conclusivo.

keystone-sda.ch / STF (ANDY RAIN)