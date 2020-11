Spinelli Massagno di nuovo in quarantena

MASSAGNO - Altro stop causa Covid per la Spinelli Massagno, capolista del massimo campionato nazionale di basket.

Come riporta Swiss basketball sul proprio sito internet, la formazione guidata da Gubitosa si trova infatti in quarantena e non potrà intraprendere la trasferta di domani in quel di Monthey.

È la seconda volta che la squadra sottocenerina - a punteggio pieno in campionato - deve fermarsi: era già successo ad inizio novembre.