«Un altro lockdown e smetto di nuotare»

MILANO - È stata una delle campionesse più vincenti, amate e seguite degli ultimi quindici anni (abbondanti), ma il suo tempo da competitrice assoluta sta per scadere. Federica Pellegrini ha confermato che la sua carriera è agli sgoccioli, anzi, è vicinissima alla fine. Nel caso in cui la pandemia stravolgesse nuovamente i programmi dello sport mondiale, l’italiana uscirebbe infatti definitivamente dalla piscina.

«Se non si faranno le Olimpiadi cosa farò? Se ci sarà un altro lockdown smetterò di nuotare - ha ammesso proprio la Pellegrini in un’intervista rilasciata sulla stampa italiana - Ho le spalle larghe e so quello che dico. Con un nuovo lockdown i Giochi saranno annullati e, potete starne certi, tra tre anni io non nuoterò più»

keystone-sda.ch (Marco Alpozzi)