Federer, Nole e l’intricatissimo nodo PTPA

BASILEA - La pausa forzata ha permesso a Roger Federer di riempire gli ultimi mesi di pensieri, oltre che di laute apparizioni in favore dei suoi innumerevoli sponsor. La pausa forzata ha permesso a Roger Federer di programmare con maggior precisione il suo rientro e il suo futuro. Sì, anche quello da ex atleta, ormai non più lontanissimo.

«A dire il vero è da almeno cinque anni che penso a cosa fare dopo - ha raccontato il basilese - Mi concentrerò sulla famiglia, sulla fondazione e sugli sponsor e mi piacerebbe viaggiare per visitare i posti dove sono stato da giocatore. Potrei inoltre organizzare delle esibizioni per portare il tennis in luoghi dove è poco diffuso».

Il futuro del tennis potrebbe essere segnato dalla nascita della Professional Tennis Players Association (PTPA), spinta da Nole Djokovic e poco amata da Roger e Rafa Nadal. «La posta in palio è molto elevata - ha aggiunto il 39enne - Facciamo parte del Consiglio dei giocatori, c’è in ballo la sopravvivenza dei tornei e la situazione di alcuni professionisti. In realtà non parlo con Novak da due mesi e quando l’ho fatto è stato per capire come riprendere la stagione e come aumentare il livello di sicurezza nei vari impianti».

Keystone