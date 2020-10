Federica Pellegrini: «Sono positiva al Covid, ho pianto fino ad ora»

Anche la nuotatrice Federica Pellegrini è risultata positiva al coronavirus. Provata e in lacrime, la campionessa lo ha annunciato sui social.

«Ho appena ricevuto una brutta notizia. Ieri ho smesso l’allenamento perché avvertivo dei dolori e nel tragitto verso casa mi è venuto anche il mal di gola. Così oggi pomeriggio ho fatto il tampone e sono risultata positiva al Covid», ha raccontato in un video. «Avrei dovuto partite lunedì per Budapest per gareggiare e non vedevo l’ora di tornare in acqua. Invece devo fermarmi ancora e intanto mi sottoporrò a dieci giorni di quarantena. Non so se ridere o piangere, ma in verità ho pianto fino ad adesso...», ha concluso.

keystone-sda.ch (PATRICK B. KRAEMER)