PARIGI - Arrivano puntuali le parole di Roger Federer, dopo che l'amico rivale Rafael Nadal l'ha raggiunto a quota 20 Slam. Quelle del campione renano sono parole al miele, parole che la dicono lunga sul bel rapporto che regna tra i due. Rivali sì, ma prima di tutto amici...

«Ho sempre avuto il massimo rispetto per il mio amico Rafa sia come persona che come campione - le parole di Roger sui social - Essendo il mio più grande rivale per molti anni, credo che ci siamo spinti a vicenda per diventare giocatori migliori. È un vero onore per me congratularmi con lui per la sua 20esima vittoria in un torneo del Grande Slam. È una delle imprese più grandi vincere per ben 13 volte il Roland Garros. Mi congratulo anche con la sua squadra, perché nessuno può farlo da solo. Spero che 20 sia solo un altro passo nel viaggio di entrambi. Ben fatto, Rafa. Te lo meriti».

keystone-sda.ch / STF (Michel Euler)