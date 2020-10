Il Covid fa fuori la Regina delle Classiche

La Parigi-Roubaix non si disputerà. La Regina delle Classiche è stata definitivamente cancellata dal calendario 2020 a causa dei crescenti contagi da Covid-19 in Francia. Sin qui la corsa ultra centenaria si era dovuta fermare soltanto in occasione delle due guerre mondiali.

Inizialmente in agenda il 12 aprile, in un primo momento la Roubaix era stata posticipata al 25 ottobre per l'avvento della pandemia.

L'appuntamento, virus permettendo, è rinviato all'11 aprile 2021.

Keystone/archivio