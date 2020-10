Miglior sportivo ticinese: ecco i 20 finalisti

BELLINZONA - Dopo 3 mesi di voto del pubblico e oltre 10'000 preferenze espresse sono stati definiti i 20 finalisti che proseguiranno la corsa verso la grande festa finale del 9 novembre. In testa nella categoria élite al momento vi è l’atleta Ajla del Ponte, mentre la categoria giovani è capeggiata dal nuotatore Noè Ponti. Rimane al pubblico ora ancora un mese di voto per definire la classifica finale. Ricordiamo inoltre che a fine ottobre si esprimerà anche una giuria neutrale (il cui valore di voto è del 50%). Per votare vedi www.aiutosport.ch

Il concorso “Miglior Sportivo Ticinese dell’anno" entra nella sua fase cruciale. Designati i 20 finalisti vi è ora ancora tempo fino a fine ottobre per votare tramite www.aiutosport.ch. Secondo regolamento il voto del pubblico “peserà” per un 50%,mentre il rimanente 50% è concesso ad una giuria neutrale composta da giornalisti sportivi e rappresentanti di Aiuto Sport e dei partner.

Ajla del Ponte rimarrà in testa fino all’atto conclusivo? Oppure il vincitore uscente Filippo Colombo si riconfermerà anche nel 2020? E Noè ponti riuscirà a difendersi dagli attacchi di Emma Piffaretti e Giulia Alberti? A queste domande il pubblico troverà risposta il prossimo 9 novembre quando nell’ambito di una festa dello sport presso gli studi della RSI verranno rese note le classifiche finali e proclamati i vincitori.

Come votare?

Votare gli sportivi è semplicissimo. Basta andare sul sito www.aiutosport.ch, visionare tutti gli sportivi finalisti e scegliere, cliccando, gli sportivi più meritevoli (affinché il voto sia valido occorre indicare 4 nomi). L’ultimo periodo di voto scadrà il 30 ottobre. Ogni persona può votare al massimo una volta per periodo di voto. Eventuali raddoppi non sono registrati dal sistema elettronico.

La classifica dopo la fase eliminatoria preliminare:

Finalisti categoria élite

1. Ajla Del Ponte, atletica

2. Filippo Colombo, mountain bike

3. Elia Dagani, scherma

4. Elena Roos, corsa orientamento

5. Sasha Caterina, triathlon

6. Chiara Cantoni, canottaggio

7. Jason Solari, tiro

8. Alessio Bertaggia, hockey

9. Murat Pelit, sport andicap

10. Michael Fora, hockey

Finalisti categoria giovani speranze

1. Noè Ponti, nuoto

2. Emma Piffaretti, atletica

3. Giulia Alberti, mountain bike

4. Linda Zanetti, mountain bike

5. Lena Bickel, ginnastica

6. Isabella Albertoni, pattinaggio artistico

7. Lorenzo Canonica, hockey

8. Rocco Pezzullo, hockey

9. Virginia Romeo, scherma

10. Michelangelo Cerchiari, vela