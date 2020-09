Covid-19, Verdasco escluso dal Roland Garros: «Triste e frustrato»

PARIGI - Fernando Verdasco, ex numero 7 delle classifiche mondiali, non potrà solcare la terra rossa di Parigi. Lo spagnolo, risultato positivo al Covid-19, è stato escluso dal torneo e ha puntato il dito verso l'organizzazione. Il 36enne, con un lungo messaggio sui social, ha voluto fare chiarezza spiegando di essere risultato positivo ad un tampone e di essersi visto negare un secondo test.

«Quest’anno non potrò giocare il Roland Garros e mi sento molto frustrato - ha scritto Verdasco su Twitter - Ad agosto sono risultato positivo al Covid-19, seppur asintomatico: a quel punto ho rispettato una quarantena di due settimane e non appena il test ha dato esito negativo sono ritornato alla mia routine. Da quel momento in poi mi sono sottoposto a molti test, tutti risultati negativi. Nella giornata di martedì, io e la mia famiglia siamo arrivati a Parigi e ci siamo sottoposti ad un nuovo test. Sono risultati tutti negativi tranne me. Perciò ho spiegato la mia situazione ed ho chiesto di fare un altro controllo, ma l’organizzazione del Roland Garros si è rifiutata. In fin dei conti sono stato squalificato. Ieri ho deciso di fare due test più un sierologico per conto mio ed i risultati odierni hanno dimostrato che sono completamente negativo al Covid-19. Ciò che mi è accaduto credo che possa capitare a chiunque, ma noi giocatori dovremmo almeno avere l’opportunità di fare nuovi test ed evitare di essere ingiustamente squalificati. Se c’è abbastanza tempo prima dell’inizio del torneo, credo che la nostra richiesta debba essere accolta. Voglio comunicare la mia frustrazione più totale e la mia indignazione nei confronti dell’organizzazione del Roland Garros per avermi privato del diritto di prendere parte a quest’importante competizione senza nemmeno darmi la possibilità di ripetere il test in modo da confermare che i risultati del primo fossero sbagliati».

