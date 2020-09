Djokovic volta pagina dopo la squalifica agli US Open

ROMA - Novak Djokovic è stato al centro di numerosi dibattiti negli ultimi giorni. La sua uscita di scena beffarda dagli US Open, dopo aver colpito con la pallina alla gola il giudice di linea, ha infatti fatto parlare tantissimo. Ora però il serbo vuole concentrarsi soltanto sul tennis, lasciandosi alle spalle una storia che non si dimenticherà tanto facilmente...

«Si è parlato tanto se meritassi o meno questa squalifica, io l'ho accettata - le parole di Nole, vincitore quattro volte in Italia - Se tiri la pallina da quella parte devi poter mettere in conto di poter colpire qualcuno. Dopo l'accaduto ho parlato con Laura, il giudice di linea colpito, stava bene ma io ero davvero dispiaciuto. È stata un’uscita di scena scioccante, anche perché mi sentivo in forma...».

Adesso l'obiettivo di Nole è solo e soltanto uno... «Voglio battere il record di Roger e vincere ancora tanti Slam».

Uno dei rivali più agguerriti che si troverà di fronte a Roma è senza dubbio Rafa Nadal, specialista sul rosso... «Sto come sempre - ha dichiarato il maiorchino, vincitore delle ultime due edizioni - Forse un po' peggio perché non disputo tornei da sei mesi: ho bisogno di giocare. Ma sono qui, sono arrivato con tanto tempo per prepararmi al meglio. Il mio primo obiettivo ora è scendere in campo e sentirmi competitivo, poi vedremo».

keystone-sda.ch (Clive Brunskill / POOL)