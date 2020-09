«Djokovic sta soffrendo. È ossessionato dai record di Federer e Nadal»

NEW YORK - Prima l'autogol targato Adria Tour, con casi di Covid e mille polemiche, poi la clamorosa espulsione dagli US Open: per Novak Djokovic il 2020 - nonostante i trionfi in campo - si sta rivelando un anno decisamente complicato.

Presentatosi a New York come strafavorito - tanto più vista l'assenza di Federer e Nadal -, Nole ha confezionato un bizzarro quanto accidentale harakiri colpendo una giudice di linea durante il duello con Pablo Carreno Busta. Sul campione serbo, che ha perso l'occasione di avvicinarsi a Roger e Rafa nel numero di Slam vinti, ha detto la sua Radek Stepanek, ex coach di Nole.

«Per lui è una situazione difficile e sta soffrendo, ha pagato a caro prezzo il suo gesto e sa di aver commesso un errore - ha spiegato Stepanek alla "CNN" - Gli dispiace perché non era volontario, quindi il dolore è ancora più accentuato. Sta ricevendo critiche anche ingiuste e l’attenzione è tutta su di lui. Ci vorrà del tempo per riprendersi».

L'ex tennista si è poi soffermato sulla rivalità con King Roger e Rafa. «Sappiamo tutti quanto sia grande sia il suo desiderio di raggiungere Federer e Nadal nella classifica degli Slam. Si può dire che sia un'ossessione. Credo che avvertisse la pressione di avere una grandissima chance per accorciare (Federer è a quota 20, Nadal 19, Djokovic 17, ndr). Siamo tutti esseri umani e abbiamo il diritto di commettere degli sbagli. Penso che tornerà dalla sua famiglia e dai suoi affetti più cari per ritrovare serenità. Non importa quanto sia triste e vuoto in questo momento, sono convinto che saprà uscire da questa situazione e tornerà ancora più forte».

keystone-sda.ch / STF (JASON SZENES)