Wendy Holdener si è fratturata un perone

Brutte notizie per Wendy Holdener, alle prese con una frattura della testa del perone destro. Ne dà notizia Swiss Ski.

La 27enne rossocrociata, feritasi in seguito a una caduta in allenamento a Saas-Fee, non dovrà essere operata, ma resterà ai box per diverse settimane e potrebbe non recuperare in tempo per l'inizio della nuova stagione. Ricordiamo che la Coppa del Mondo scatterà nel weekend del 16-18 ottobre sulle nevi austriache di Sölden.