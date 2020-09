I Mondiali si svolgeranno in Italia

IMOLA - I Mondiali 2020 di ciclismo, inizialmente in programma in Svizzera, si svolgeranno in Italia dal 24 al 27 settembre. Dopo la rinuncia in extremis di Aigle e Martigny - che a inizio agosto avevano gettato la spugna in seguito alla conferma del limite massimo di 1'000 persone come misura anti-Covid -, l'Italia si è inserita e ha presentato un piano valido e credibile battendo anche la concorrenza della Francia.

La rassegna iridata si terrà così a Imola. La “base” del Mondiale sarà l’autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove andranno in scena sia la partenza che l'arrivo. Il percorso si svilupperà lungo la Romagna per poi tornare a Imola dove ci sarà il circuito finale lungo 28,8 km (da percorrere 9 volte per gli uomini e 5 per le donne).

La kermesse, ridotta a 4 giorni - anziché 7 - non prevederà le prove delle categorie giovanili. In gara uomini e donne con un totale di 4 gare: due crono e due prove in linea. Da segnalare infine che sarà il tredicesimo Mondiale ospitato in Italia.