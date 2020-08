Covid-19: Kei Nishikori positivo, non potrà prendere parte al Masters 1000 di Cincinnati

Il finalista degli US Open del 2014 - Kei Nishikori - ha reso noto di essere stato testato positivo al coronavirus e che non potrà di conseguenza prendere parte al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 22 al 28 agosto.

«Ho delle brutte notizie da annunciarvi. Mi sono sottoposto a un depistaggio per il Covid-19 in Florida e il risultato è positivo», ha indicato il 31esimo della classifica Atp sul suo sito internet. «Sono obbligato a dichiarare forfait per il torneo di Cincinnati. Insieme alla mia squadra, faremo un nuovo test di depistaggio venerdì e forniro maggiori indicazioni. Ho qualche sintomo, ma mi sento bene e per la sicurezza di chiunque farò la quarantena».

KEYSTONE/AP (Pavel Golovkin)