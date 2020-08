La spaventosa caduta si è rivelata meno grave del previsto per Evenepoel

La bruttissima caduta cui si è reso protagonista nella giornata odierna Remco Evenepoel al Giro di Lombardia, avrebbe potuto avere delle conseguenze ben peggiori.

In base ai primi accertamenti effettuati all’ospedale di Como, il ciclista belga - che ricordiamo è stato sbalzato giù da un ponte per diversi metri, dopo aver urtato il parapetto della carreggiata - ha rimediato la «frattura del bacino e una contusione al polmone destro», si può leggere in un comunicato.

Il 20enne, che ha anche accusato diverse contusioni così come un forte dolore all'osso sacro, dovrà restare in ospedale per altre 24 ore. La sua stagione è da considerarsi conclusa.

keystone-sda.ch (Fabio Ferrari)