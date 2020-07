«Halep? Siamo amareggiati e profondamente delusi»

Proprio nel momento in cui gli organizzatori stavano facendo di tutto per permettere a Simona Halep di prendere parte senza troppi fastidi al torneo di Palermo - visto che per i cittadini rumeni è prevista la quarantena al loro arrivo in Italia - la stessa tennista ha deciso di rinunciare alla partecipazione (3 agosto).

«Abbiamo accolto la decisione di Simona Halep con molta amarezza», ha dichiarato il direttore del torneo siciliano Oliviero Palma. «Sabato eravamo ottimisti, anche perché avevamo informato lo staff della Halep che i giocatori professionisti non erano obbligati a sottoporsi a questa quarantena (...) Ma lo staff della tennista ci ha comunicato la sua decisione, che rovina tutti i nostri sforzi. Siamo amareggiati e profondamente delusi».

Pochi minuti dopo la comunicazione ufficiale, la numero due al mondo ha giustificato sui social network il suo mancato arrivo in Italia, causato dal recente aumento dei casi di Covid-19 in Romania e la sua ansia di viaggiare in aereo in questi tempi di pandemia.

