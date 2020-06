Del Potro ha un desiderio grandissimo, ma "serve" Roger Federer

Prima di chiudere con il tennis Juan Martin Del Potro ha un grande desiderio: far conoscere di persona Roger Federer ai suoi genitori. Possibilmente in un Major...

«Papà e mamma non mi hanno mai visto giocare un torneo del Grande Slam dal vivo - le parole del sudamericano a "ESPN" - Finora mi hanno seguito soltanto qui in Argentina, durante degli incontri di Coppa Davis. Più volte mi hanno chiesto in famiglia se torno a giocare ed anche per questo motivo sono abbastanza tranquillo e non ho mai pensato di ritirarmi. La verità è che devono vedermi in uno Slam e devo far incontrare loro Roger Federer, così che Roger possa salutarli».

Chissà se l'incontro sarà possibile, prima però entrambi devono pensare al recupero dai rispettivi infortuni...

Keystone (archivio)