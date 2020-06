Estate & sport: il comune di Capriasca è pronto

Nella giornata odierna l’ufficio dell’Arena sportiva del Comune di Capriasca ha inviato un comunicato riguardante i corsi “eState in Capriasca”.

Di seguito il comunicato:

"Nonostante i molti cambiamenti imposti dalla situazione di pandemia, in Capriasca si è pronti ad accogliere l’estate con un ricco programma di corsi e attività per tutti i gusti e le età. L’Arena Sportiva, del Dicastero Cultura, Eventi, Sport e Turismo del Comune di Capriasca, è al lavoro da diversi mesi per la preparazione del programma estivo, che è stato prontamente modificato e ampliato, per garantire alla popolazione locale e ai visitatori un’offerta variegata che stuzzichi a rimanere o visitare e vivere la regione.

La proposta va dallo sport alla natura e dalla gastronomia alla cultura. L’elenco conta quasi trenta corsi tra cui: fitness & Sunday yoga (gratuito), corso tecnica MTB, equitazione, settimana polisportiva, skateboard, tiro con l’arco, arrampicata, arena football camp, piante utili del territorio, l’alberoteca campi diurni, cupcake, a scuola di büscion, cucina in Capriasca, visita al Convento del Bigorio, teatro, leggende dell’alta valle, divertiamoci con il circo, alla scoperta del medioevo, fotografia sportiva, e molti altri ancora.

Si passa dalle attività diurne per i più piccoli, fino alle attività serali pensate anche per un pubblico più adulto, durante la settimana ma anche nei week-end. Gli organizzatori hanno collaborato con le associazioni e molti professionisti del territorio per proporre un ventaglio di attività che possano soddisfare i gusti di tutti. Le iscrizioni sono possibili direttamente cliccando sul sito www.visitcapriasca.ch, dove si trova la descrizione dettagliata e le tariffe. Per i domiciliati in Capriasca e i Comuni partner, vi sono delle tariffe ridotte".