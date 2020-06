Tennis spianato dal coronavirus

LONDRA - Il calcio sta ripartendo. I motori hanno fissato la data d’avvio. Altri sport hanno dato l’appuntamento alla prossima stagione. E il tennis? Quando ricomincerà? Per il momento ATP e WTA hanno cancellato tutti i tornei previsti da qui a fine luglio. La speranza è che il continuo miglioramento della situazione porti a nuove possibilità. A ciò crede in ogni caso poco Micky Lawler, presidente del circuito tennistico femminile, che si è detto scettico riguardo all’organizzazione, a breve, di nuove competizioni.

«Credo che sarà molto difficile viaggiare e giocare finché non sarà trovato un vaccino. Stiamo facendo tutto quello che è umanamente possibile per far scendere in campo le nostre ragazze, ma il fatto che si debba pensare a livello globale rende tutto più difficile. Si giocherà? È complicato. Se ci saranno gli US Open allora ci dovremo adattare».

Keystone (foto d'archivio)