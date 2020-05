Ex stella del wrestling muore annegato: stava nuotando con il figlio

Shad Gaspard, ex stella del Wrestling, è morto annegato. Il suo corpo è stato recuperato dopo che il wrestler americano, 39 anni, era scomparso lo scorso 17 maggio nelle acque di Venice Beach a Los Angeles mentre nuotava con il figlio di dieci anni.

Secondo la polizia di Los Angeles, Gaspard nuotava ad una cinquantina di metri dalla costa quando un'onda lo ha travolto. Un bagnino ha cercato di trarlo in salvo ma è riuscito a soccorrere solo il bambino.

Gaspard era parte del team Cryme Tyme con Jayson Anthony Paul, meglio conosciuto come JTG, e dopo aver abbandonato il wrestling aveva intrapreso la carriera cinematografica comparendo in film come "Duri si diventa" (Get Hard) e "La guerra dei sessi" (Think Like a Man Too).