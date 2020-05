«Giusto uccidere chi non rispetta la quarantena»

SANTIAGO DEL CILE - Personaggio che già in passato ci aveva abituato ad uscite piuttosto "colorite" («L'Atp è la più grande m**** che esiste al mondo), Marcelo Rios non si è smentito. Sollecitato sull'emergenza Covid-19, il 44enne cileno, ex numero 1 del ranking mondiale, ha dichiarato di appoggiare la politica del dittatore delle Filippine Rodrigo Duterte, che aveva invitato la polizia a sparare per uccidere chiunque violasse la quarantena.

«Non so che tipo di governo abbia questo paese, ma sono sicuro che uccidendo i due ragazzi che non hanno rispettato la quarantena nessun altro poi lo farebbe - ha detto su Instagram l'ex tennista - Attenzione, è il mio pensiero personale: penso che quando le cose ti sfuggono mano, devi usare il pugno duro».