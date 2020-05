"I'm back"... e che pugni: Mike Tyson vuole tornare sul ring

"I'm back", "Sono tornato". Dopo 15 anni di inattività, Mike Tyson ha deciso di tornare sul ring per un incontro di esibizione con lo scopo di devolvere il ricavato in beneficenza.

Sono diversi gli sfidanti che si sono proposti di affrontare l'ex campione di pugilato ora 53enne, fra cui il rugbista degli All Blacks Sonny Bill Williams - che è stato anche campione neozelandese di boxe - così come l'eterno rivale Evander Holyfield. Ricordiamo che nella sua carriera Tyson ha affrontato Holyfield in due occasioni perdendo entrambi i match, con la seconda sfida che diventò famosa per la squalifica dello stesso Iron Mike per aver morso e staccato un pezzo d'orecchio all'avversario.

In allegato il video pubblicato su Twitter in cui l'ex campione dei pesi massimi (58 incontri, 50 vittorie) si allena con costanza. Bisogna dire che non ha perso né la potenza né l'agilità... e che pugni!

“I’M BACK.” - The Baddest Man on the Planet 🥊



(via @MikeTyson) pic.twitter.com/kE2ug8waOe — ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 11, 2020

Keystone, archivio