Roland Garros verso le porte chiuse

Il Roland Garros, già rinviato al prossimo autunno, potrebbe slittare di un'ulteriore settimana e disputarsi a porte chiuse.

«Non escludiamo alcuna opzione. Sarebbe una maniera per favorire la sua visibilità e, partire il 20 o 27 settembre, non cambia molto - ha detto Bernard Giudicelli, presidente della Federtennis francese, in un'intervista a le "Journal du dimanche" - Organizzare il Roland Garros a porte chiuse consentirebbe l'esecuzione di parte del modello economico, dei diritti televisivi e del partenariato. Questo non deve essere trascurato».

Ricordiamo che il tennis resterà “congelato” almeno fino al 12 luglio. Wimbledon è già stato cancellato, mentre resta da capire il destino degli US Open in agenda a fine agosto (concreta possibilità di "traslocare" a Indian Wells).