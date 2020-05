Altre modifiche alla Vuelta, già posticipata e accorciata

MADRID - Prima lo spostamento del via dal 9 agosto al 20 ottobre, poi la cancellazione delle prime tre tappe, programmate nei Paesi Bassi, ora la notizia dello stop alle frazioni pensate in Portogallo: la Vuelta 2020 continua ad avere problemi. Ma sta mostrandosi resiliente pur di poter andare in scena.

L'ultimo colpo al Giro di Spagna è stato dato dal Governo portoghese, che ha chiesto l'annullamento di due tappe inizialmente disegnate sul suo suolo. Gli organizzatori della corsa non si sono in ogni caso persi d'animo, piegandosi – per forza – alla richiesta e mettendosi al lavoro per impostare un nuovo percorso.

