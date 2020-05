Covid-19, salta anche il GP Città di Lugano

Nessuna sorpresa: anche il Gran Premio Città di Lugano ha dovuto fare i conti con le conseguenza del Covid-19. Il Velo Club Lugano e Axion SWISS Bank, Istituto appartenente al Gruppo BancaStato, comunicano infatti che il 74° Axion SWISS Bank Gran Premio Città di Lugano, previsto per il 28 giugno 2020, non avrà luogo.

I motivi che hanno spinto i due partner a prendere la dolorosa decisione del suo spostamento al prossimo anno sono i seguenti:

- In primis l’attuale contesto socio-sanitario non permette di pianificare con serenità e coscienza sociale una potenziale edizione 2020 in una data successiva. Entrambi i partner ritengono che la tutela dei corridori, dei membri dei team, dello staff organizzativo e del pubblico sia prioritaria e questo, indipendentemente dalla decisione presa il 15 aprile dall’Unione Ciclistica Internazionale(UCI) di sospendere tutte le corse in calendario fino all’inizio del mese di luglio.

- In secondo luogo, la decisione del nostro Consiglio Federale del 29 aprile scorso di vietare tutte le manifestazioni con più di 1000 partecipanti almeno fino alla fine del mese di agosto impedirebbe in ogni caso l’organizzazione di un’edizione nel corso del 2020.

Il Velo Club Lugano e Axion SWISS Bank rinnovano il loro impegno congiunto per il ritorno della corsa nella prossima stagione e danno fin da subito appuntamento a tutti gli appassionati per ritornare a vivere il grande ciclismo in riva al Ceresio. Ringraziano altresì tutti gli enti pubblici e privati e le persone che sin qui hanno sostenuto l’organizzazione della manifestazione.