Covid-19, scende in campo anche Nole: 1 milione di euro per aiutare la Serbia

Anche Novak Djokovic - dopo King Roger, Rafa Nadal e tanti altri sportivi - scende in campo nella lotta al Covid-19. Nole, numero 1 del ranking Atp, ha deciso insieme alla moglie Jelena di donare 1 milione di euro alla Serbia per l'acquisto di respiratori e altro materiale medico-sanitario.

Il nativo di Belgrado, che ne ha dato notizia in un video in cui ha colto l'occasione per ringraziare anche i medici di tutto il mondo, ha spiegato che il materiale sanitario verrà acquistato in Cina e in Germania.