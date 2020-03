Federer e Mirka scendono in campo contro il Covid-19: donato 1 milione alle famiglie svizzere in difficoltà

BASILEA - Campione eterno, amatissimo e inimitabile, Roger Federer scende in campo per la lotta al coronavirus. Il fuoriclasse renano - uomo dai 20 Slam in bacheca - ha deciso insieme alla moglie Mirka di donare un milione di franchi alle famiglie più bisognose in Svizzera.

«Stiamo un vivendo un periodo molto difficile e nessuno dev’essere lasciato “indietro”- ha scritto King Roger - Per questo motivo io e Mirka abbiamo deciso di donare 1 milione di franchi alle famiglie più bisognose in Svizzera. Il nostro contributo non è che un inizio. La speranza è quella che anche altri ci seguono per aiutare ulteriormente chi ne ha bisogno. Insieme possiamo superare questa crisi. Restate in salute!»