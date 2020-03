Olimpiadi spostate di un anno: Federer dovrà rivedere i suoi piani?

BASILEA - "Finché il mio corpo reggerà, continuerò a giocare". Queste le parole che Roger Federer ripete ormai da anni, ogni volta che qualcuno lo incalza sul tema ritiro.

Lo spostamento delle Olimpiadi all'anno prossimo modificherà i piani del campione di Basilea? I Giochi a cinque cerchi di Tokyo, infatti, saranno recuperati - salvo ripensamenti - l'estate prossima, quando King Roger avrà 40 anni (li compirà proprio nell'agosto del 2021).

«È bello vincere qualsiasi competizione, ma le Olimpiadi sono completamente diverse dal resto dei tornei del circuito Atp. L’oro ai Giochi di Tokyo 2020 è un qualcosa che voglio conquistare. Tengo particolarmente a questo traguardo», aveva detto nelle scorse settimane il renano.

In effetti nella ricchissima e lucente bacheca del tennista elvetico, manca quella medaglia d'oro che tutti gli atleti sognano sin da piccoli: l'alloro olimpico. Quella conquistata a Pechino nel 2008 nel doppio con Wawrinka - seppur sempre di medaglia d'oro olimpica si tratti - non ha il medesimo valore di un successo in singolare. E questo il campione rossocrociato lo sa bene...

Come sempre sarà decisivo lo stato di forma di Federer e soprattutto le condizioni fisiche con cui si ripresenterà sui campi nelle prossime settimane, dopo l'operazione al ginocchio destro subita recentemente . Se solo avrà la sensazione di poter lottare ancora per vincere, allora non dirà di "no" alla partecipazione a Tokyo 2020 (+1)...

Ricordiamo che Roger ha già partecipato a quattro olimpiadi: Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012. Tutti ora si augurano che ce ne sarà un'altra, così da far vibrare ancora una volta il popolo elvetico e tutti i suoi innumerevoli tifosi sparsi per il mondo. E soprattutto per provare un'altra volta a dar la caccia a quel "maledetto" oro, sfumato per un pelo a Londra dove Andy Murray l'aveva piegato all'ultimo atto...

Keystone (archivio)