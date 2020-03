Giappone: 50'000 persone hanno accolto la fiamma olimpica

MIYAKO (GIAPPONE) - Nonostante l'emergenza legata al coronavirus, i Giochi Olimpici estivi del 2020 - previsti a Tokyo - non sono ancora stati annullati. Sono in molti a spingere - ovviamente - per l'annullazione di questa manifestazione, anche se in Giappone si continua a ragionare come se il Covid-19 non fosse così pericoloso.

Così, l'arrivo della fiamma olimpica nel Paese del Sol Levante - come si può vedere nella gallery in allegato - è stata celebrata in pompa magna nella giornata odierna a Miyako. Erano infatti più di 50'000 - la maggior parte di esse con la mascherina - le persone che si sono radunate in questa cittadina nel nord-est della nazione, per assistere a un momento unico nel suo genere. Non si può di certo dire che i giapponesi non abbiano sfidato le regole elementari delle buone maniere in questo periodo in cui è stato intimato alla popolazione di rimanere a casa.

Per la cronaca la "staffetta" della torcia olimpica dovrebbe iniziare giovedì a Fukushima, con 10'000 atleti che trasporteranno la fiamma in tutto il paese, attraversando 859 comuni in 121 giorni, ovvero fino alla cerimonia di apertura dei Giochi a Tokyo, venerdì 24 luglio.

