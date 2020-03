Nadal si gioca (quasi) mezzo tesoro in poco più di un mese

MANACOR - La fine dell'estate e l'inizio dell'autunno saranno caldissimi per Rafa Nadal. Lo spostamento del Roland Garros a causa del contagio da coronavirus (lo Slam francese si disputerà dal 20 settembre al 4 ottobre) ha infatti stravolto il calendario del tennis mondiale e costringerà il maiorchino a scelte coraggiose e super lavoro.

Sicuro che sarà in campo a Parigi - se la protesta degli organizzatori della Laver Cup non creerà terremoti - ora si deve capire se il 33enne di Manacor si presenterà pure al via degli US Open (in programma dal 24 agosto al 13 settembre).

Un motivo per esserci? È il campione in carica, e come il Roland Garros, per lui valgono 2'000 punti, ovvero quanto guadagnando trionfando nel 2019. Saltando – o non vincendo – uno dei due tornei Rafa potrebbe scordarsi di andare all'attacco della vetta della classifica ATP, ora occupata da Djokovic e anzi vedrebbe la sua seconda posizione divenire traballante.

