Lo stop si allunga: il tennis si ferma fino al 7 giugno

MADRID - Il tennis mondiale, fermato in un primo momento per 6 settimane, deve inevitabilmente prolungare il periodo di sospensione a causa del Covid-19. ATP e WTA, in un comunicato congiunto, hanno esteso lo stop fino al prossimo 7 giugno, cancellando di fatto tutta la stagione su terra, tra cui i tornei di Roma e Madrid. Annulllato anche il Ginevra Open. Le classifiche maschili e femminili sono congelate.

Al momento, gli appuntamenti in agenda dall'8 giugno in poi, restano invece in attesa degli sviluppi e non hanno modificato il proprio programma.