Federica Brignone incoronata

ARE - Il weekend di gare di Are - quello che avrebbe dovuto far segnare il ritorno alle competizioni di Mikaeala Shiffrin - è stato cancellato.

Un caso di coronavirus nell'ambiente (non è chiaro in che ambito) ha infatti costretto gli organizzatori delle gare a optare per questa decisione.

L'italiana Federica Brignone può dunque "festeggiare" il successo della generale, terminata con 158 punti di margine sulla stessa Shiffrin. La nostra Corinne Suter ha invece chiuso la stagione al quarto posto (la prima della pattuglia rossocrociata), settima Lara Gut-Behrami.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)