«Ho chiesto aiuto all'Atp, voglio giocare»

INDIAN WELLS (USA) - Fabio Fognini (Atp 11) non è sicuro di volersi recare negli Stati Uniti per disputare i tornei di Indian Wells e Miami. Il tennista ha infatti ammesso alla stampa italiana che il prosieguo della sua stagione è strettamente legato all'evolversi della situazione del coronavirus, poiché - arrivando dall'Italia - potrebbe essere messo in quarantena.



«Indian Wells e Miami sono diventate delle destinazioni a rischio per me a causa delle nuove misure prese dal governo americano», ha analizzato in conferenza stampa proprio Fognini, dopo la vittoria contro il coreano Duck Hee Lee in Coppa Davis. «È un peccato dover dichiarare forfait, dato che ho giocato davvero poco in questa stagione a causa dell'infortunio rimediato (10 partite, ndr). Sinner e Berrettini sono già sul posto, ma erano già arrivati prima che la situazione degenerasse. Ho chiesto ad Andrea Gaudenzi dell'ATP come posso risolvere questo rompicapo perché non voglio perdere questi due Masters 1000».

keystone-sda.ch (FABIO MURRU)