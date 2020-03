«Federer gioca ancora come un angelo»

BASILEA - Che Roger Federer ritroveremo al rientro dall'infortunio? Nonostante la carta d'identità indichi 38 anni, tutti conoscono il potenziale e soprattutto il fisico del campione di Basilea. Già nel 2017 King Roger - ai tempi reduce da un infortunio al ginocchio - era tornato a far la voce grossa, smentendo i suoi detrattori e centrando la doppietta Australian Open-Wimbledon. Quando in tanti lo avevano ormai già dato per finito...

Anche l’ex campione americano John McEnroe è ammaliato dalla forza di questo personaggio... «Con Roger mi pongo la stessa domanda che mi faccio con Tom Brady nel football americano. È incredibile quello che questi due personaggi stiano facendo nei loro rispettivi sport alla loro età. Come fanno? Ammiro vedere Brady migliorare con il passare degli anni ed essere superiore ai giovani giocatori, lo stesso vale per Federer, ha 38 anni e gioca ancora come un angelo. Ovviamente non avrà più il fisico di prima, ma continua ad arrivare nei grandi tornei e sono sicuro che quando tornerà dall’infortunio lo farà alla grande, ottenendo buoni risultati».

