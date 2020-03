Finali di sci annullate: Beat Feuz e Corinne Suter vincono la Coppa

CORTINA D'AMPEZZO (ITALIA) - La FISI - Federazione italiana di sci - ha deciso di annullare le finali della Coppa del Mondo previste a Cortina d'Ampezzo dal 16 al 22 marzo, a causa dell'epidemia del coronavirus. Si era presentata la possibilità di disputare le varie discipline a porte chiuse, ma questa soluzione non è stata presa in considerazione. La stagione di sci alpino terminerà dunque in Slovenia - a Kranjska Gora - dal 14 al 15 marzo.

Segnaliamo che questa decisione ha di conseguenza delle ripercussioni sulle varie classifiche di Coppa del mondo. L'elvetico Beat Feuz - a una gara dal termine, che avrà luogo a Kvitfjell questo weekend - conquista così in anticipo il globo di cristallo della discesa libera con 194 lunghezze di vantaggio sul tedesco Thomas Dressen. Si tratta del terzo trofeo consecutivo per lui.

In campo femminile sorride anche Corinne Suter. Già vincitrice del Globo di discesa, la rossocrociata - che non ha più gare da disputare in questa disciplina - è certa di collocare nella sua bacheca anche quello di Super-G.

keystone-sda.ch (Stian Lysberg Solum)