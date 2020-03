Il dispiacere di Rossi: «Eravamo pronti»

TAVULLIA - TAVULLIA (Italia) - C'era grande attesa per l'inizio di stagione delle MotoGP, ma l'emergenza coronavirus ha scompaginato i piani, posticipando l'avvio del Mondiale della classe regina. I primi due Gran Premi, in Qatar e in Thailandia, sono stati rinviati. E così per ammirare i bolidi delle due ruote bisognerà attendere il 5 aprile, data in cui si correrà il GP di Austin...

«Che dire? È davvero un peccato, una brutta notizia - le parole di Valentino Rossi - Dopo un inverno passato ad allenarci eravamo pronti a cominciare la stagione, sia fisicamente sia psicologicamente. Non vedevo l'ora di affrontare la prima gara dopo i test in Qatar. È una notizia difficile, anche per i tifosi. Ora non sappiamo quanto dovremo aspettare per correre il primo GP. Spero che nelle prossime settimane la situazione migliori».

Keystone