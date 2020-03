Sorride solo la Spinelli Massagno

MASSAGNO - Continua il momento decisamente positivo della Spinelli Massagno, che a Nosedo ha liquidato il Monthey con un secco 93-76. Per gli uomini di Gubitosa, che consolidano il quarto posto in classifica, da sottolineare la performance dei fratelli Mladjan (19 per Marko; 18 punti per Dusan).

Il 20esimo turno di SBL non ha invece regalato soddisfazioni al Lugano, battuto 86-78 sul parquet del Vevey Riviera. In classifica i Tigers sono ottavi, a -2 proprio dai vodesi e dal Boncourt.

TiPress