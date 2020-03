Simona Teggi è la Topscorer della SUM

MENDRISIO - Nella serata odierna - sabato 29 febbraio - la SUM Mendrisiotto ha perso gara-1 fra le mura amiche contro le Red Lions Frauenfeld (8-6).

Nello stesso tempo la società ticinese ha emesso un comunicato riguardante Simona Teggi - laureatasi TopScorer della Mobiliare - e premiata prima dell'incontro.

Di seguito la notizia:

"Al termine della qualificazione, Simona Teggi si è aggiudicato con un totale di 21 punti fino oggi il titolo di Topscorer della Mobiliare. In occasione della partita di oggi riceverà dal Antonio Herrera dell'agenzia generale della Mobiliare Lugano l'assegno del valore di 3‘420 franchi per la promozione delle giovani leve nel suo club. Dalla stagione 2013/2014 La Mobiliare assegna il premio “Topscorer” nelle quattro discipline sportive indoor pallacanestro, pallamano, unihockey e pallavolo. Sul campo da gioco la cosa non passa inosservata: Dalla prima partita della stagione, il giocatore e la giocatrice di una squadra della lega nazionale A che segnano più punti indossano la maglietta “Topscorer” della Mobiliare. Alla fine della fase di qualificazione, il punteggio di ogni Topscorer della Mobiliare determina quale percentuale il suo club riceve dei 400'000 franchi che La Mobiliare mette a disposizione ogni stagione nell'ambito del suo impegno per la promozione delle giovani leve negli sport indoor. Palesemente orgoglioso della prestazione del neoeletto Topscorer della Mobiliare del SU Mendrisiotto".