Caviezel, secondo, balza in vetta

HINTERSTODER (AUSTRIA) - Il Super-G austriaco di Hinterstoder ha sorriso a Mauro Caviezel, piazzatosi secondo (+0''05) alle spalle del padrone di casa Vincent Kriechmayr (1'33''08). Terza posizione per l'altro austriaco Matthias Mayer (+0''08).

In virtù di questa prestazione - e dell'uscita di pista del norvegese Aleksander Aamodt Kilde - lo sciatore rossocrociato balza in vetta alla classifica di specialità (365 punti), tre lunghezze in più di Kriechmayr (362).

Per la cronaca Beat Feuz è giunto al traguardo in quinta posizione (+0''93), Gino Caviezel in decima (+1''94) e Marco Odermatt in 14esima (+2''34).

keystone-sda.ch / STR (EXPA/ERICH SPIESS)