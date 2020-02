Vince il maltempo: annullata la combinata a Hinterstoder

Alla fine ha vinto il maltempo. La FIS, a causa della neve (e pioggia) caduta nella notte, ha deciso di cancellare la combinata alpina in programma quest'oggi a Hinterstoder, in Austria. Già ieri, per cercare di "salvare" la gara, era stato comunicato un cambio di programma (prima lo Slalom, poi il SuperG) sperando in una finestra di bel tempo.

Non è ancora noto se questa prova verrà recuperata. In caso contrario il francese Alexis Pinturault metterebbe in bacheca la coppetta di specialità.

