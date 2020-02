Nadal smentisce (parzialmente) Djokovic

ACAPULCO - Cosa si dicono i big 3 in WhatsApp? Quali consigli si scambiano? Quali sono i temi più caldi? La curiosità è nata quando Novak Djokovic ha dichiarato di avere un gruppo con i due colleghi.

Ma le cose non sarebbero esattamente come indicato dal serbo. A fare chiarezza su questa curiosità è stato Rafael Nadal, impegnato in questi giorni al torneo di Acapulco... «Non abbiamo un gruppo solo noi tre, ma con più persone. Non ci sentiamo tutti i giorni, il gruppo serve più per questioni professionali che personali».

Insomma nessun segreto, i tre migliori tennisti hanno aperto le porte anche ai loro colleghi...

