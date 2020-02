Sharapova saluta il tennis

MOSCA - MOSCA (Russia) - Ha avuto una carriera sulle montagne russe e oggi ha deciso di salutare il tennis. Maria Sharapova, tramite una lettera pubblicata dal "Vanity Fair", ha deciso di appendere la racchetta al chiodo.

Nel suo percorso sui campi da tennis la 32enne, ex numero 1 al mondo, ha vinto 36 tornei, trionfato in cinque occasioni nei Major (due volte al Roland Garros e una volta agli Australian Open, agli US Open e a Wimbledon).

La sua carriera è stata macchiata dal caso di doping del 2016. Il 7 marzo, in conferenza stampa, aveva dichiarato di essere stata trovata positiva a un controllo a causa dell'assunzione del farmaco Meldonium. Dopo la squalifica (di un anno e tre mesi) era tornata a giocare nell'aprile del 2017.

"Come fai a lasciarti alle spalle l’unica vita che tu abbia mai conosciuto? Come ti allontani dai campi su cui ti sei allenata da quando eri una bambina, il gioco che ami – che ti ha portato lacrime indicibili e gioie indicibili – uno sport in cui hai trovato una famiglia, insieme ai fan che si sono radunati dietro di te da più di 28 anni? Lo so questo, quindi per favore perdonami. Tennis, ti sto dicendo addio", recita uno stralcio della lettera scritta da Maria.

Keystone (archivio)