Lara da sballo: bis a Crans-Montana! Corinne Suter si prende la Coppa

CRANS-MONTANA - Dolcissimo bis per Lara Gut-Behrami, che a Crans-Montana ha messo la firma su un'altra splendida vittoria in quella che è stata una giornata da incorniciare per i colori rossocrociati. Tornata ieri al successo dopo due anni d'attesa, la ticinese si è confermata velocissima in Discesa imponendosi in 1'27"73.

Precisa e brillante nelle sue traiettorie, la 28enne di Comano si è lasciata alle spalle l'ottima Corinne Suter (+0"02), che da parte sua ha conquistato la Coppa di specialità. La 25enne svittese, nuova regina della disciplina, riporta la Coppa in Svizzera dopo una lunga attesa (mancava dal 1991, quando trionfò Chantal Bournissen).

Al terzo posto si è piazzata l'austriaca Nina Ortlieb, staccata di 0"05 dalla ticinese, che quest'oggi ha centrato il 26esimo successo in carriera. Ai piedi del podio l'italiana Federica Brignone (+0"35) e la ceca Ester Ledecka (+0"39).

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)