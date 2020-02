Antidoping a volontà, Federer tra i più bersagliati

BASILEA - “Controlli antidoping ne facciamo?”. I tennisti sì, e pure molti. La ITF ha divulgato i dati relativi ai test effettuati nel 2019 su tutti gli atleti presenti nel circuito ATP. Tra questi, quello che più ha avuto a che fare con gli ispettori è stato il sudcoreano Hyeon Chung, che ha fornito i campioni richiesti 34 volte durante l'anno solare. Il 23enne nativo di Suwon si è prestato all'”esercizio” 4 volte durante i tornei e in ben 30 occasioni mentre era “libero”.

Roger Federer si è sottoposto ai test richiesti 29 volte, 9 mentre era impegnato in una kermesse e 20 quando, invece, era dedito ad altro. Stesso numero di controlli per Rafa Nadal (12-17). Più “libero” Novak Djokovic, passato attraverso l'antidoping in 24 occasioni (10-14). Numero simile, per rimanere in casa nostra, per Stan Wawrinka, messosi a disposizione dei medici 23 volte (3-20).

